تجديد حبس المتهم بقتل شخص أثناء مشاجرة في الدقهلية

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل شخص أثناء مشاجرة في الدقهلية من خلال طعنه بواسطة سكين، 15 يوما على ذمة التحقيق، وأمر بإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمعاينته وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة السلام من أحد المستشفيات، باستقبال أحد الأشخاص متوفى، إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص في الدقهلية، لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما، تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته، وحُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».