المعهد القومي للتنمية المستدامة يطلق برنامج «الشباب صناع السياسات»

أطلقت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة، ومندوب مصر في لجنة الحكومة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، برنامج «الشباب صناع السياسات»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر» الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8،9 فبراير الجاري، بحضور دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و دكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الاستثمار في عدد كبير من الشباب

وخلال كلمتها قالت دكتورة شريفه شريف إن المعهد استطاع الاستثمار في عدد كبير من الشباب خلال الثلاث سنوات السابقة تحت مظلة مبادرة «كن سفيرًا»، متابعة أن المبادرة تطورت لتصبح مشروعا قوميا مهما يقوم على فكرة تمكين الشباب وتوعيته بالتنمية المستدامة، موضحه أنه تم البدء بالمشروع في نوفمبر 2020 ليتقدم أكثر من 10 اّلاف من شباب الجنسين، حيث يتم تدريب مجموعة كل عام ليصل العدد الذي تم تدريبه خلال عامين حتى الاّن إلى 2300 شاب وشابه من سن 18 إلى 35 تم تمكينهم على أعلى مستوى.

نشر وعي التنمية المستدامة

وتابعت أن الشباب المتدربين مروا بثلاث مراحل أساسية لتمكينهم ونشر وعي التنمية المستدامة لديهم، بالإضافة إلى مرورهم بفترة تدريبية طويلة استمرت لنحو 3 إلى 4 شهور تدريب، مؤكده تركيز المعهد على تمكين الشباب والاستثمار في البشر، وأن مصر تمتلك نسبة 60% من سكانها من الشباب تحت سن ثلاثين عام، مؤكده ضرورة الاستثمار في الشباب باعتبارهم المستقبل والعائد الحقيقي لمستقبل البلد.

وأضافت أن إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية اعتمدت مشروع كن سفيرًا ليصبح ذو صدى دولي، مشيرة إلى الاستفادة من الشباب الـ 2300 الذي تم تدريبهم ليدخلوا تجربة جديدة من خلال برنامج شباب صناع السياسات بالتعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت «شريف»، أن مشروع كن سفيرًا هو مشروع شباب من أجل الشباب حيث أن كل القائمين عليه من الشباب أقل من سن 35 عاما وهم سبب نجاح البرنامج.