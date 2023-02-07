معاون وزير الشباب: حريصون على تنظيم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر

قال الدكتور مصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، إن الوزارة حريصة على تقديم البرامج الشبابية الهادفة لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن برنامج المتطوعين مقدم من الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لتدريب أكبر عدد من الشباب على مهارات التطوع والاستعانة بهم في مختلف الأنشطة المحلية والدولية.

التطوع ثقافة مهمة

وأوضح «مجدي» في تصريح لـ«الوطن»، أن التطوع ثقافة مهمة لابد أن نتكاتف جمعيا لتعزيزها في نفوس النشء والشباب لتصبح ثقافة مجتمعية منتشرة بين مختلف الأجيال، خاصة وأن التطوع يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع المصري وتحقيق خطط التنمية المستدامة، وجهود المتطوعين باتت ركنًا أساسيًا في تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

متطوعي حياة كريمة

وأشار الدكتور مصطفى مجدي إلى أن متطوعي حياة كريمة أيضا يمثلون نموذجًا يعكس أهمية التطوع في تنفيذ المشروعات القومية التي من شأنها تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، مطالبا الأسر بإشراك أبنائهم وأطفالهم في الأنشطة التطوعية بمختلف أنواعها إلى أن يصبح التطوع مفهوما رئيسيا في حياتنا اليومية.

برنامج «أنا متطوع»

وأكد معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، أن المتطوعين المشاركين في برنامج «أنا متطوع» حققوا نجاحا كبيرا خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتا إلى أنهم «نموذج ملهم» للعمل التطوعي.