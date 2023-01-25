خبير اقتصاد لقناة القاهرة الإخبارية: 500 مليار دولار زيادة بديون الاتحاد الأوروبي في 2022

قال الدكتور عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي، إنّ هناك مشكلة حقيقية فيما يتعلق بنظام التقاعد في فرنسا، وهي اختلال التوازن الاقتصادي في أوروبا، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى التفكير في حلول مختلفة للتخفيف من نفقات الدولة التي يذهب جزء منها إلى الضمان الاجتماعي ورواتب المتقاعدين.

الشوبكي: ضغوط اقتصادية غير تقليدية على أوروبا

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «SKYPE»، مع الإعلامية إيمان الحويزي مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ضغوط اقتصادية غير تقليدية على القارة الأوروبية، فيما يتعلق بالنفقات الإضافية واختلال الميزان التجاري بشكل كامل للدولة من مستوردات طاقة وغذاء، تفوق قيمة الصادرات من المنتجات الأخرى لهذه الدولة.

الشوبكي: نفقات عسكرية لمساعدة أوكرانيا

وتابع أن هناك نفقات أخرى عسكرية، سواء في مساعدة أوكرانيا أو حتى تجهيز الجيوش وإعادة الجيوش، مثلما يحدث في ألمانيا، التي ستنفق 200 مليار دولار في هذا العام، كانت من المتوقع أن تنفق هذه المليارات على البنية التحتية ورفاهية المواطنين، وهو دفع قارة أوروبا إلى التفكير جديا لمحاولة استباق الأزمة التي ستحدث، إن لم تستطع الدولة دفع رواتب المتقاعدين في وقت لاحق أو مبكر.

وأشار إلى أن الديون التي تراكمت على الاتحاد الأوروبي بلغت قرابة 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضيف فقط في العام الماضي 2022، 500 مليار دولار ديون على هذه الدول، وبالتالي فإن هناك مشكلة تتخطى إطالة عمر المتقاعدين من الضمان الاجتماعي.