«التأمينات» زيادة المعاشات ستكون في بداية شهر يوليو 2023 بنص القانون

تزامنا مع استمرار صرف معاشات شهر فبراير 2023، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن، لليوم الثامن على التوالي، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك وكذلك البريد، أوضحت هيئة التأمينات الإجتماعية حقيقة زيادة المعاشات2023، مشيرة إلى أنها ستكون في بداية شهر يوليو من كل عام، وفقا لما نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات2023 بنص قانون التأمينات الاجتماعية

وحول حقيقة زيادة المعاشات 2023، أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عاما، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام».

وأوضحت التأمينات أنه جرى رفع الحد الأدنى لمعاش المواطن الذي انتهت خدمته خلال يناير 2023 إلى 1105 جنيهات، كما جرى رفع الحد الأقصى إلى 8720 جنيها، موضحة أنه جرى إتاحة الاستعلام عن زيادة المعاش لفئة أصحاب المعاشات ومعرفة التطور من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين.

زيادة قيم المعاشات بنسبة 13%

وعن حقيقة زيادة المعاشات 2023، أكدت التأمينات أنه في أبريل 2022 الماضي جرى زيادة قيم المعاشات بنسبة 13%، وذلك قبل موعد زيادتها الرسمي بثلاثة أشهر، والذي كان مقرر له وفقا للقانون يوليو 2022، موضحة أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات بلغت 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر ابريل ومايو ويونيه 2022، كما بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.