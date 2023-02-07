كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 على موقع التأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن زيادة المعاشات، واستعراض تطورها في إطار الخدمات الإلكترونية التي تم إتاحتها على الموقع الرسمي للهيئة، للتسهيل على المواطنين، مؤكدة استمرار صرف معاشات شهر فبراير 2023 لليوم السادس على التوالي، وذلك لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش.

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

ويمكن من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

- ثاني خطوة يقوم بها المستعلم هي اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- الضغط على استعراض تطور زيادة المعاشات.

- بمجرد الضغط على أيقونة استعراض تطور زيادة المعاشات يطلب من المستعلم الرقم القومي وكلمة المرور إذا كنت مستخدما.

- في حالة إذا لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا، وإدخال كل البيانات التالية «الاسم الأول واسم الأب، اسم العائلة، كتابة الرقم القومي ثم الرقم التأميني، إدخال البريد الإلكتروني، وإدخال كلمة للمرور ثم إدخالها مرة أخرى».

- يقوم صاحب المعاش بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل، ثم الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات الجديدة وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تكون في بداية شهر يوليو 2023 وفقا لنص القانون.