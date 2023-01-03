آخر أخبار المعاشات.. استمرار صرف مستحقات يناير لليوم الثالث على التوالي

آخر أخبار المعاشات، جاءت أكثر العبارات بحثا على محرك «جوجل»، خلال الساعات الماضية، لتؤكد التأمينات الاجتماعية، استمرار صرف معاشات شهر يناير لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش، لليوم الثالث على التوالى، من ماكينات الصرف الآلي، سواء التي تتبع البريد أو التابعة للبنوك، كما يتم مواصلة الصرف من منافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

تغذية ماكينات الصرف الآلى ATM بالنقدية باستمرار

وحول آخر أخبار المعاشات، أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن معاشات شهر سبتمبر 2022، ستكون متاحة بكل فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يجرى تغذية ماكينات الصرف الآلى ATM بالنقدية باستمرار للتسهيل على أصحاب المعاشات، كما يتم توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري»، لافتا إلى أن صرف المعاشات سيتم من خلال الماكينات الخاصة ببنك ناصر أو الماكينات الخاصة بالبنوك الأخرى.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم ليكون 1700

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى لمعاش المواطن التي تنتهي خدمته شهر يناير الجارى 2023 سيصبح 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها، كما تم بداية من الشهر الجاري رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه.

ولفتت إلى أنه جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أيضا بدءا من الشهر الجاري، ليكون 10 آلاف و900 جنيه بدلا من 9400 جنيه.