إحالة 25 طبيبا و16 فنيا وإداريا بمستشفى أبوقرقاص العام بالمنيا للتحقيق لتركهم العمل

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، 25 طبيبا و 16 فني وإداري بمستشفى أبوقرقاص العام للتحقيق لتركهم العمل، ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

إحالة 25 طبيبا للتحقيق

جاء ذلك خلال جولة لمتابعة سير العمل بمستشفى مركز أبوقرقاص العام، ومدى انتظام العاملين فى الفترة الصباحية، وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 25 طبيبا و 16 فني وإدارى، فتم الشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق.

وقرر رئيس مركز أبوقرقاص رفع مذكرة إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بناءا على التقرير الذي أعدته إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية ورئيس المركز والمدينة تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

تفقد وحدة العلاج الطبيعي

كما تفقد رئيس مركز أبوقرقاص وحدة العلاج الطبيعي، وغرف العناية والاستقبال والحضانات والعمليات ووحدة غسيل الكلى والصيدليات والمشرحة وصرف العلاج للمواطنين، وشدد على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين، وكلف مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات، والوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.