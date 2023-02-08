«القوى العاملة» تعلن عن توفير فرص عمل لذوي الهمم في المنيا

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء محافظة المنيا.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الوزير حسن شحاتة تلقى تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن إستلامها طلبا من شركتي «جيزة لتنمية الصعيد»، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، و«الدلتا تكستايل» الكائنة في شمال الصعيد، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة، توضح فيه للمديرية، احتياجها لـ80 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الهمم، والصم والبكم من أبناء المحافظة، بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

الاهتمام بملف ذوي الهمم وحصرهم

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، في تقريره للوزارة، أن المديرية تتواصل مع الشركتين لإرسال أسماء من طالبي العمل من ذوي الهمم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة وحصرهم، وتأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم لدمجهم في سوق العمل، وتوفير حياة كريمة لهم.

متخصص يترجم الإشارات

وأشار «صلاح» إلى أنه سوف يجرى إنشاء خط مستقل بالشركتين بإشارات ضوئية تتناسب معهم مع توفير متخصص يترجم الإشارات، وأن الشركة على استعداد تام لتدريبهم في مجال الحياكة وباقي الأنشطة داخل خطوط الانتاج، موجها بسرعة حصر وترشيح ذوي الهمم، تمهيدا لإلحاقهم للعمل بالشركتين.