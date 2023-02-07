إنقاذ ربة منزل من الموت إثر تناولها حبة سامة عن طريق الخطأ في المنيا

أصيبت ربة منزل بتقلص معوي وهبوط عام، في أعقاب تناولها حبة سامة عبارة عن قرص مجهول بطريق الخطأ، داخل منزلها في أحد أحياء جنوب مدينة المنيا، وتم نقلها للمستشفى العام لتلقي العلاج.

إصابة ربة منزل بتقلصات معوية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وصول «ع.ح» 50 عاما، تقيم بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، إلى المستشفى العام مصابة بهبوط عام وتقلصات معوية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة تناولت مادة سامة عبارة عن قرص مجهول بطريق الخطأ، ونتج عن ذلك حدوث إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى العام، حيث تقرر إجراء عمليات غسيل معوي لها، وحجزها بقسم السموم لحين تماثلها للشفاء.

إصابة شاب بأعراض تسمم غذائي

على جانب آخر، استقبلت المستشفى العام، شاب يدعى «م.ا» 20 عاما، مصاب بمغص معوي وقيء وإسهال وأعراض تسمم غذائي، ويرجح أن تناول طعام فاسد معد خارج المنزل، وجرى وضعه تحت الملاحظة لحين تماثله للشفاء.