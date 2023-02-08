«صحة المنيا»: تقديم خدمات طبية لـ1454 مواطنا بقرية أولاد الشيخ في مغاغة

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، أنّ المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة، خلال يومي 6 و7 من فبراير الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1454 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ندوات تنظيم أسرة وصحة إنجابية

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أنّ القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 230 حالة جراحة، 547 حالة أطفال، 230 باطنة، 68 نساء، 54 أسنان، 152 جلدية، 135 أنف وأذن، 38 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 74 مترددا، و26 حالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 65 مترددًا، وخلع أسنان لـ 3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 11 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 73 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.