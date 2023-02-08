مصدر بـ«تعليم المنيا»: فحص تظلم طالبة «صفر الإعدادية»

قال مسؤول بمديرية تعليم المنيا، إنه سيجرى فحص تظلم طالبة صفر الإعدادية مع بدء أعمال فحص التظلمات، يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

من حق جميع الطلاب تقديم تظلمات

وأضاف المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من حق جميع الطلاب تقديم تظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية التي حصلوا عليها عقب إعلان النتيجة أمس الثلاثاء، موضحا أن طالبة صفر الإعدادية، عليها التقدم بتظلم مع فتح باب التظلمات يوم الأحد المقبل، وسيجرى فحص تظلمها بمنتهي الدقة والنزاهة، وفي حال ثبوت أي حقوق لها سوف تحصل عليها بكل تأكيد وشفافية.

وأوضح أن هناك عدة إجراءات تتبع في مثل هذه الأحوال منها مراجعة كراسة الإجابة في جميع المواد واستدعاء الملاحظين، والتأكد من ملء بيانات الطلاب على نماذج الإجابة.

طالبة تحصل على صفر في الإعدادية

وأظهرت نتيجة الطالبة بتول عادل فهيم، بمدرسة الأحرار الإعدادية للبنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، حصولها على صفر في جميع المواد الدراسية في نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا 2023.

وأوضح عادل فهيم، والد وولي أمر الطالبة «بتول»، أنه قدم تظلما على نتيجة ابنته «بتول» يتضمن أنها أدت الامتحان برقم جلوس 51070 بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات بماقوسة، وفوجئت عقب ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 حصولها على صفر في جميع المواد الدراسية، على الرغم من الإجابة في جميع المواد، علما بأن مستواها ممتاز في العملية التعليمية لذا أرجو التدخل الفوري وحل المشكلة.