الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. تضم 7 محافظات وسانت كاترين تحت الصفر

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضحها خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر قبل قليل، حيث تشير التوقعات أن تشهد بعض المناطق غدا فرصا لسقوط الأمطار على 7 محافظات، لكنها تتفاوت الشدة من مكان إلى آخر مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الثلوج على جبل موسى وسانت كاترين حيث تنخفض فيهما درجة الحرارة عن الصفر المئوي، حيث سجلت كاترين درجة حرارة واحد تحت الصفر.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأوضح البيان أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات التي تشمل محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهم « البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح»، بنسبة تصل إلى 30% وتكون خفيفة إلى متوسطة.

كما جاءت أيضا أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية التي منها « بورسعيد، السويس» وتتعرض أيضا إلى أمطار بنسبة 30% تقريبا.

فرص سقوط الأمطار غدا الخميس

وأوضح الخبراء انعدام فرص سقوط الأمطار غدا الخميس في «محافظات القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر».

وعن حركة الأمواج في طقس غدا الخميس، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة في البحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الأمواج إلي 2 متر ويكون اتجاهها شمالية غربية إلي شمالية شرقية، وفيما تصل ارتفاعها في البحر الأحمر إلي 2.25 متر وتكون معتدلة أيضا واتجاهها شمالية غربية.