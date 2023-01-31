«الثقافة»: لأول مرة.. دخول ذوي الإعاقة وكبار السن معرض الكتاب مجانًا

قال محمد فقي وكيل وزارة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54 يشهد دخول كبار السن مجانًا لأول مرة، إضافة إلى دخول ذوي الإعاقة وذويهم مجانًا دون رسوم طوال أيام فعاليات معرض الكتاب، مشيرًا إلى أن برنامج «أنا متطوع»، مازال مستمرا وبدأ بالعمل به منذ عدة سنوات، ويضم العديد من الشباب الذين يقدمون خدماتهم للجمهور، بإرشادهم إلى دور النشر التي يبحثون عنها، ويقدمون خرائط الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في زيارتها.

وأضاف فقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن معرض الكتاب يضم هذا العام العديد من العروض الفنية التي تقدم من خلال مسرحين يضمهما المعرض، والتي تستمر حتى الساعة السادسة مساءًا، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب هذا العام يضم أكثر من 450 متطوعا.

جناح مخصص للأطفال على مساحة 15 ألف متر

وأوضح وكيل وزارة الثقافة أن المتطوعين بمعرض الكتاب تقدموا للانضمام عن طريق الإنترنت، وتم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، وعقب ذلك حصلوا على تدريب سريع لمدة أيام، ليبدأ عملهم مع نزول الجمهور بأول يوم، لافتًا إلى أن الأطفال هم أبرز الجمهور المستهدف للأطفال، وتم تخصيص صالة 5 للأطفال، والتي تزيد مساحتها عن 15 ألف متر، وتتضمن أجنحة لبيع كتب الطفل، إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية الخاصة بالطفل، وورش للحكي وأخرى للرسم، وورش فنون، فضلًا عن الحوارات التفاعلية مع أدباء الطفل، إذ يقوم أحد مؤلفي قصص الأطفال برواية قصة للأطفال ويتفاعل معهم ويحاورهم.

مشرفون لورش الأطفال بمعرض الكتاب

وتابع أن الورش الخاصة بالطفل تبدأ من عمر الـ 3 سنوات، موضحًا أن الورش التي تقدم للأطفال داخل معرض الكتاب تتم بطريقة ممتعة لتوصيل المحتوى بسهولة للأطفال، من خلال مشرفيين متخصصين في التعامل مع الأطفال، لافتًا إلى أن المسارح الفنية بمعرض الكتاب تتضمن عروضا مسرحية خاصة بالطفل، كالبلياتشو والسيرك وعروض فنية يقدمها الأطفال، إضافة إلى مشاركة بعض العروض الفنية من المدارس المختلفة.