نجوم الفن يهنؤون إسعاد يونس بعودتها مرة أخرى

حرص نجوم الفن على تهنئة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بعودتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وجاءت تعليقات نجوم الفن، على منشور إسعاد يونس، الذي نشرته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لإعلان عودتها كالتالي:

وكتب شيكو لاسعاد يونس عبر إنستجرام: حمدالله على السلامة يا إيسو، وقالت نادية الجندي هي الأخرى عبر إنستجرام: ألف حمدالله على سلامتك يا حبيبتي، وعلق الإعلامي رامي رضوان عبر إنستجرام قائلا: «مليون سلامة ليكي حبيبة كل الدينا».

وقالت المطربة كارمن سليمان عبر إنستجرام: «حمد لله على سلامتك»، وعلقت هندي صبري قائلة: «ألف حمد الله على سلامتك».

إسعاد يونس تتخطى أزمتها الصحية

وأعلنت الفنانة والاعلامية إسعاد يونس منذ قليل، عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عن تعافيها من أزمتها الصحية قائلة: «أنا رجعت الحمدُلله.. كانت محنة وربنا قدرني إني أعديها على خير.. شكرا لسؤالكم ودعواتكم اللي ساعدتني وأسعدتني جدا طول الفترة اللي فاتت».