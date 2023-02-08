هزة ارتدادية جديدة تضرب مدينة أنطاكيا التركية

شهدت مدينة أنطاكيا جنوب تركيا ارتدادات شديدة، وهزات، أدت إلى انهيار بعض المباني الحيوية في المدينة، في الوقت الذي علقت شركة الطاقة التركية «بوتاش»، بأن ما حدث لم يؤثر حتى الآن على تشغيل خطوط أنابيب النفط في الدولة.

الصحة العالمية تتطالب بمساعدة سوريا وتركيا

وبلغت حصيلة الوفيات والإصابات جراء الزلزال حتى توقيت نشر الخبر، إلى 12360 شخث في تركيا وسوريا، وسط توقعات بارتفاع الإصابات والوفيات الساعات المقبلة، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدات إلى سوريا وتركيا في ظل الأرقام المتزايدة.

دعوة إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى سوريا

ودعت الأمم المتحدة إلى وضع السياسة جانبًا لتسهيل إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في ظل الأعداد الكبيرة من الإصابات والوفيات وانهيار بعض المستشفيات في البلاد وصعوبة تقديم المساعدات بسبب ضيق الأماكن والانهيارات الشديدة، متابعة: «السوريون في جميع المناطق المتضررة بحاجة لدعم عاجل».

يأتي هذا فيما توقف تطبيق التغريدات القصيرة تويتر عن العمل في تركيا، مما تسبب في صعوبة نقل الأحداث سريعة، ومعرفة تفاصيل الإصابات والوفيات.