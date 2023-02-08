أسرار جريمة «نجار الشرابية».. انتهت حياته على يد شاب بسبب ضوء دراجة نارية

لم يكن يتوقع الشاب «محمد أيمن» صاحب الـ20 عامًا، الشهير بـ«شاكوش» يعمل نجارا، أن حياته ستنتهي بهذه الطريقة البشعة، خلال توجهه لأحد المقاهي الموجودة بدائرة قسم شرطة الشرابية، السبت الماضي، لمشاهدة مباراة كرة قدم برفقة أصدقائه، في لحظة فرح وسعادة، لينقلب المشهد رأسا على عقب وينتهي بجريمة على يد شاب.

جريمة بسبب نور الموتوسيكل

الساعة تشير السابعة مساءً، عندما حضر المتهم برفقة أصدقائه مستقلين دراجتهم النارية، بمكان الجريمة، فإذ كشافات الضوء شديدة التوهج، ليعترض الشاب «محمد» على المشهد مطالبَا منهم بإطفاء الأنوار:«النور جاي في عنينا بعد إذنك اطفيه»، لتبدأ المشادة الكلامية بين كلا منهم، حتى تطورت لمشاجرة، وانهال المتهم على الشاب «محمد» بالضرب المبرح، مستخدما الأسلحة البيضاء، ليسقط قتيلا في الحال، وفر هاربًا وفقَا للتحريات التي تمت بمعرفة الأجهزة الأمنية.

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

حاول المتواجدون إسعاف المجني عليه بأحد المستشفيات، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إبلاغ قسم شرطة الشرابية، بما حدث ومقتل «محمد أيمن» الشهير بشاكوش.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب قتل على يد شاب رصدته كاميرات المراقبة، وجرى ضبطه.

عرض المتهم على الطب الشرعي

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بنيابة الشرابية الجزئية، واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

عقوبة القتل العمد

«هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام».. بهذه الكلمات قال المحامي أحمد علي الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.