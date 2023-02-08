«أمن القاهرة» يكشف كواليس العثور على جثة مسن داخل شقته بالتجمع الأول

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في واقعة العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته في التجمع الأول أنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

المتوفى كان يقيم بمفرده

وأوضحت التحريات أن المتوفى كان يقيم بمفرده، بسبب سفر أبنائه للعمل خارج البلاد، مشيرة إلى أن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بأمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكري.

ولفتت إلى أن الوفاة حدثت قبل 5 أيام من اكتشاف الواقعة، وهو ما تسبب في إصابه الجثمان بحاله تعفن رمي كامل، حتى انبعثت الرائحة الكريهة، وهو ما جعل حارس العقار يبلغ الأجهزة الأمنية.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من حارس بعقار في دائرة قسم الشرطة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في العقار المكلف بحراسته، وبالانتقال جرى تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة، وعقب استئذان النيابة العامة جرى كسر باب الشقة والعثور على جثة مالك الشقة، ويدعى أشرف فهمي في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وأن الجثة في حالة تعفن رمي كامل.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.