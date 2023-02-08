قناة الحياة تعرض فيديو لأعمال إنشاء مشروعات كهربائية بقيمة مليار جنيه في المنيا

عرضت قناة الحياة فيديو لأعمال إنشاء طريق أنيسة - البسلقون بمركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا، والذي يربط بين مجلس قروي بني عامر ومجلس قروي عطف حيدر، بطول 4 كيلومتر، ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المنيا، وتركيب محول كهرباء لأعمال انارة الطريق.

اعمال إحلال وتجديد داخل 26 قرية موزعين على 4 مجالس قروية

وقال المهندس سيد الرفاعي، مدير مشروع إنارة طريق أنيسة البسلقون، إن مبادرة حياة كريمة تشمل عدد من المشروعات تصل تكلفتها مليار جنيه مصري لإعمال إحلال وتجديد داخل 26 قرية موزعين على 4 مجالس قروية تابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا «عطف حيدر- الصفوانية- الشيخ مسعود- بني عامر»، ضمن مبادرة حياة كريمة.

مشروعات كهربية متنوعة في القرى المختلفة

وأشارإلى أن أحد المشروعات يشمل تمديد كابلات جهد منخفض ومتوسط وتركيب أعمدة زرع منخفض، وإحلال وتجديد وتدعيم أبراج جهد متوسط وتدعيم شبكة الكهرباء بأكشاك ذات قدرات متنوعة تشمل 100 و200 و500 كيلوفولت، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات الصعيد.