أسامة ربيع لقناة الحياة: قناة السويس تدار من مصريين وملك الشعب فقط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الشعب المصري 100 مليون نسمة، ومن الممكن أن يصدق البعض من باب الخوف على القناة الشائعات التي تصدر حولها.

وأضاف خلال جولة لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة» من قناة السويس، «وذلك يأتي من باب الخوف على قناة السويس، ونطمئن الجميع أن قناة السويس تدار من مصريين، وهي ملك الشعب المصري طبقا للدستور، ولا يمكن أن نمسها بأي بيع أو امتياز أو بيع أصول، وهذا أمر لا يخطر على بال أحد».

الشائعات حول قناة السويس

وتابع: «نتحدث عن قناة ناجحة تحقق مبالغ ونعمل بها مشاريع ونطور فيها، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابعها باستمرار، وهذا الأمر غير مطروح، ونطور في المجرى الملاحي وأسطول الهيئة، فكيف نطورها كل هذا التطوير ثم نعرضها لحق امتياز 99 سنة، هذا أمر غير منطقي».

قناة السويس ثمرة مصرية

واستطرد: «منذ عام 1956 الدول سحبت مرشديها واستطعنا أن ندير القناة بنجاح، ثم جاءت قناة السويس الجديدة وقالوا إنها ترعة ولن تحقق شيء لكن حققنا نجاحات ولولا قناة السويس الجديدة لما حققنا هذه الأرباح، وعندما حدثت أزمة إيفرجيفن قالوا إن المصريين غير قادرين لكن أما عومناها في 6 أيام صمتوا، قناة السويس ثمرة ودائما عليها تشكيك».