رئيس هيئة قناة السويس لـ«الحياة»: نتعامل بشفافية مع أي ادعاءات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تعمل باستمرار ولا تغلق مجراها سواء في الرياح العالية أو الضباب، وتعمل ليلا ونهارا، والحالة الوحيدة لعدم عبور السفينة هي وجود عطل بالسفينة أو رغبة القبطان ألا يعبر لسوء الأجواء.

70 سفينة متوسط عبور السفن بالقناة

وأضاف خلال جولة لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة» من قناة السويس، أن القناة تتعامل بشفافية مع أي ادعاءات تطلق عن القناة، «لا نرى أي مانع من الرد على أي شيء حتى لا تزيد الأمور، وتكثر الشائعات، ونعمل بمبدأ الشفافية لعرض كل شيء، فنحن هيئة عالمية ومتوسط السفن المارة 70 سفنية، ومن الوارد أن تتعطل السفينة أو تشحط، ولدينا خبرات متراكمة وموجودة ونعرف كيف نتعامل مع كل شيء».

لا نرغب في إطالة وقت العبور على العميل

وتابع: «بوجود قناتين لا توجد مشكلة لعمل أي منهما، ونضع في حساباتنا العميل الذي يرغب في أن يعبر القناة خلال 11 ساعة مثلا، كزمن للعبور، لذلك لا نرغب في أن تزيد المدة الزمنية التي يحتاجها العميل».