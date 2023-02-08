محمد شردي على قناة الحياة: المتربصون بمصر يعرفون أهمية قناة السويس

قال محمد مصطفى شردي، إنه رغم كل الممرات العالمية التي من الممكن أن يحدث بها أي أزمة واردة في أي وقت، يظل الجميع ينظر إلى قناة السويس.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، على شاشة «الحياة» بحلقة خاصة من هيئة قناة السويس: «لو فيه مركب عندك حصل فيها حاجة ودا وراد وطبيعي إنه يحصل في أي حته في العالم، بينظر إليك الجميع، أنت اكتسبت أهمية بعد السفينة ايفرجيفن، والعالم كله بعد محصله شلل خلال 6 أيام».

المتربصون يرغبون في إفقادنا الثقة

وتابع: «المتربص بيك عايز يفقدك الثقة في هذا القطاع الحيوي الاقتصادي الوطني القومي، وهو ملك للجميع المصريين، وهو ملك للشعب المصري اللي دفع تمنه بدمه، ودم أبناء البلد دي».

القناة ملك المصريين

واستطرد: «عشان كدا قررنا إننا نزور قناة السويس بعد مطلعت هيئة قناة السويس البيان التكذيبي للرد على الشائعات، هل تعتقدوا إن فيه حد يقدر ياخد القناة دي من لحم مصر؟! ميقدرش، وهل تعتقدوا إن ولادنا اللي دفعوا تمن فيها، وأولاد الشعب المصري هيسمحوا إن حد ييجي ياخدها مننا تاني؟! مينفعش.. لازم نفتخر بهذه المنظومة وهذه المؤسسة، إحنا تاريخ في إدارة وتدريب المهندسين، وولادك يا مصر اللي بيعملوا هذا الكلام».