رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس يوضح لقناة الحياة كيفية مرور السفن بالمجرى الملاحي

قال القبطان رضا شحاته، رئيس مراقبة الملاحة وقائد عملية تعويم السفينة إيفرجيفين، إن المركز الرئيسي بالقناة هو الذي يدير ويسيطر ويتحكم في دخول القوافل، سواء شمالا أو جنوبا، وهو الذي ينظم سرعات المراكب ويراقبها أثناء الدخول.

تحديد دخول القناة

وأضاف خلال جولة لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة» من قناة السويس، «كما أن هناك مكتب ميناء في السويس وآخر في بورسعيد دورهما حصر عدد المراكب للمركز الرئيسي، وكم مركب متوقع دخولهم من الشمال والجنوب، وبناء عليه نحدد كم مركب ستستطيع الدخول للتقابل سويا في القناة وكام مركب هتقف في البحيرات، وأول المركب متدخل القناة بينتهي دور المكتبين».

16 كيلو متر في الساعة السرعة المناسبة

وتابع: «ثم يبدأ دور المركز الرئيسي ويستلم المركب ويتابع مع المرشد حركة السرعات الخاصة بالمراكب، وأي طلبات غير عادية للمركب».

واستطرد: «لدينا سرعتان للقوافل 16 كيلو متر في الساعة ودا لكل المراكب ماعدا الغواطس الكبيرة التي تتجاوز 43 قدما وتسير 14 كيلو في الساعة، ويجوز إعطاء سرعات زيادة في حالة وجود رياح لعدم حدوث أي حوادث».