بحوث قناة السويس لـ«الحياة»: نتابع كل التغيرات الاقتصادية العالمية

أكد سيد أبوالفتوح مدير الوحدة الاقتصادية وإدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، أن إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، لديها قسم الوحدة الاقتصادية ضمن الأقسام الرئاسية، التي تجري دراسات تخص النقل البحري، وتراعي كل الاعتبارات الاقتصادية العالمية ضمن هذه الدراسات، بما فيها النمو الاقتصادي العالمي ومتغيراته، وأسعار المتغيرات الرئيسية، مثل البترول ووقود السفن وحالة التجارة العالمية.

التفاعل بين العرض والطلب يؤثر على أسعار تأجير السفن

أوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن القسم يبحث عن جانب العرض الذي يمثل الأسطول العالمي، وجانب الطلب الممثل في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن التفاعل بين الجانبين، يؤثر على العنصر الرئيسي وهو أسعار تأجير السفن.

وفر المسافة ميزة تقدمها قناة السويس

ولفت إلى أن قناة السويس، أكبر ممر تجاري عالمي رئيسي يقصر المسافة بين آسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الميزة التي تقدمها قناة السويس، هي وفر المسافة بينها وبين الطرق البديلة.

وأوضح أنه يتم عمل حسابات خاصة بالسفن، مثل مصاريف التأجير والوقود، لافتًا إلى أن المرور بقناة السويس، يوفر على أصحاب السفن مبالغ كثيرة، مؤكدًا أنهم يتابعون المتغيرات بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة، موضحًا أن رسوم المرور في القناة يتم حسابها من شهر يونيو، والإعلان عنها في شهر أكتوبر كل عام.