فودافون: المكالمات مجانية مع تركيا وسوريا لمدة أسبوع

أعلنت شركة فودافون مصر، إتاحة المكالمات مجاناً من مصر إلى تركيا وسوريا، لمدة أسبوع بداية من اليوم.

وقال الشركة فى منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا من فودافون مصر على مساندة ودعم عملائنا للاطمئنان على سلامة ذويهم فى سوريا وتركيا، سيتم إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجول مكالمات ورسائل من والي وسوريا وتركيا، مجانا ولمدة سبع أيام تبدأ من اليوم الأربعاء 8 فبراير.

وشهدت تركيا وسوريا، وعدد من دول العالم زلزال مدمر قبل يومين، أدى إلى دمار عدد كبير من المنازل ووفاة وإصابة المئات من المواطنين، وتتواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 11200 شخص في تركيا وسوريا حسب آخر الاحصاءات.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت الاثنين من احتمال تضاعف أعداد الضحايا.

وقال مسؤولون ومسعفون إن آخر الاحصاءات تشير إلى مقتل أكثر من ثمانية آلاف وخمسمائة شخص في تركيا، بالإضافة إلى 2662 قتيل في سوريا. وتخشى منظمة الصحة العالمية أن تصل الحصيلة إلى 20 ألف قتيل.