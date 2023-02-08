«مستقبل وطن» ينظم أنشطة وفعاليات خدمية للمواطنين بجميع المحافظات

‎‎نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

مستلزمات طبية للمستشفيات

و‎في محافظة الإسكندرية،‎ أهدت أمانة الشئون البرلمانية بالمحافظة عددًا من المستلزمات الطيبة، وبعضًا من مستلزمات الغرف إلى مستشفى الجمهورية العام، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية، وتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجا.‎

كما نظمت أمانة قسم باب شرق حملة من أجل توزيع مواد غذائية على المواطنين بالدائرة، وذلك بشياخة الحضرة الجديدة.‎

كما افتتحت أمانة قسم سيدي جابر فصل محو أمية للكبار، وذلك بمقر أمانة سيدي جابر.

‎كما نظمت أمانة قسم الرمل ثانِ قافلة طبية مجانية، كما تم توزيع العلاج على الأهالي بالمجان، وذلك بمستوصف كنيسة البشارة.‎

كما نظمت أمانة قسم الجمرك حملة من أجل توزيع مواد غذائية على المواطنين بالدائرة، وذلك من خلال أمناء الوحدات الحزبية.

المعرض الأول للحرف اليدوية

‎وفي محافظة القاهرة، ‎نظمت أمانة المشروعات بقسم المقطم، المعرض الأول للحرف اليدوية والذي أقيم بمقر الحزب وحضره العديد من أهالي المقطم في جو من البهجة والسرور وذلك دعما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.‎

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم روض الفرج، اليوم الثالث على التوالى لمسابقة «أوائل الطلبة»، للمنطقة الشمالية بالتعاون مع إدارة روض الفرج التعليمية.‎

كما قامت أمانة قسم الشرابية بتوزيع كمية كبيرة من الملابس الشتوية الجاهزة المجانية للأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين، حيث تم توزيعها على المستحقين فى الحي، وفى سياق منفصل، أجرت الأمانة اختبارات محو الأمية لأهالي الحي الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية وكان الإقبال كثيفا من المواطنين.‎

كما استكملت أمانة قسم الظاهر فعالية مسابقة «أوائل الطلبة»، بحضور أمين التعليم والبحث العلمي، وانتهت بفوز إدارة الوايلي التعليمية، في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.‎

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم البساتين، فعالية «بساتين بلا أمية» بشياخة عزبة النصر، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية.

‎وفي محافظة الجيزة،‎ واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة التصفيات النهائية للمسابقة، وشهدت منافسات قوية بين 63 فريقًا تمثل مدارس كل مراكز وأقسام المحافظة للظفر بلقب المسابقة في موسمها الثاني على مستوى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية - الاعدادية - الثانوية) لتمثيل محافظة الجيزة في منافسات المرحلة النهائية للمسابقة التي تنظمها الأمانة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية.‎

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لأهالى قرى المركز، حيث شهدت قريتا ميت رهينة وكفر زهران إقبالًا كبيرًا من الأهالي على منافذ أمانة الحزب التي وفرت السلع الغذائية من سكر وأرز ومعلبات وبقوليات وزيت زيتون وزيوت نباتية واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة دعمًا للأهالي في مواجهة الغلاء.‎

كما واصلت أمانة قسم الهرم دعم مبادرة الحزب «أنتِ عظيمة» بعقد اختبارات محو الأمية لعدد من الأهالي بمقر الأمانة وسط إقبال ملحوظ من أهالي الهرم كبار السن رغبةً منهم في التعلم، وسعيًا من أمانة الحزب لنشر التوعية بأهمية تلك الفصول من أجل المساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

‎كما واصلت أمانة قسم الطالبية استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على استشارات قانونية مجانية، وجرى تحديد يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساءا تلقى مشاكل المواطنين القانونية وتقديم الاستشارات لهم بواسطة محامين متخصصين فى شتى النزاعات، والترافع المجاني أمام القضاء للذين يحملون بطاقات تكافل وكرامة.

‎وفي محافظة جنوب‎ وفي محافظة أسيوط ‎نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، احتفالية كبرى بنادي أسيوط الرياضي، وذلك لتكريم الفائزين في مسابقة «صوت الكروان»، والتي نظمتها الأمانة خلال شهر ديسمبر ويناير وشهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتسابقين من مختلف الأمانات بالمحافظة، حيث بدأت الحفلة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني، واستمع الحضور إلى المواهب المتعددة التي حققت مراكز متقدمة في المسابقة. ‎

قوافل طبية

وفي محافظة السويس‎ واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، إطلاق القافلة الطبية المجانية، رقم 16، وذلك تحت شعار «شركاء من أجل صحتك»، بمنطقة السلام 2، والتي شملت تخصصات طبية متعددة منها «القلب والقسطرة ، عظام وباطنة وجهاز هضمي»، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والاستشاريين، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالى. ‎

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى الذى ينتهجه حزب «مستقبل وطن»، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب