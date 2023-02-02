حزب مستقبل وطن يطلق حملة لتكريم رجال الصرف الصحي بالإسكندرية

أطلقت أمانة شئون الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حسن، حملة «شكرًا لجهودكم المخلصة» لتكريم رجال الصرف الصحي في المحافظة من خلال جولات ميدانية بكافة النقاط الساخنة في المحافظة، تعظيمًا للدور الذي يقومون به.

تكريم رجال الصرف في شرق الإسكندرية

وانطلقت الحملة، اليوم الخميس، بتكريم رجال الصرف الصحي، شرقي الإسكندرية، حيث بدأت الزيارة الميدانية بالمرور علي كافة نقاط الارتكاز لمواجهة النوات والامطار من خلال الشركة القابضة للصرف الصحي بالإسكندرية، بالتنسيق مع اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، وتحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم، في حضور مسؤولي القطاعات وعلى رأسهم المهندس هشام داود، مدير عام قطاع منطقة المنتزه، وعدد من قيادات الحزب في المنتزه والرمل.

الزيارة تضمنت نقاط الارتكاز لمجابهة الأمطار

ووفق بيان، اليوم الخميس، قال «حسن» أن الزيارة تضمنت كافة نقاط الارتكاز المتواجدة لمجابهة الأمطار، في كوبري المندرة، ونفق 45، والمعمورة السياحي والعصافرة بحري والمندرة بحري وجليم، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لكافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة لشؤون الإسكان والمرافق العامة خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بالتواجد الفعلي وسط المواطنين لدعم انتشار الحزب في الشارع.