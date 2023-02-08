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شاشات وأماكن مجهزة لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بمراكز شباب القليوبية مجانا

كتب:

حسن صالح
09:56 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
استعدادات مراكز شباب القليوبية لمباراة الاهلي وريال مدريد

استعدادات مراكز شباب القليوبية لمباراة الاهلي وريال مدريد

تزينت ساحات مراكز شباب القليوبية بشاشات العرض وأماكن لجلوس جماهير الكرة المصرية استعدادا لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ونادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.

فتح مراكز الشباب للجماهير لمشاهدة المباراة

وذلك بعد توجيه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب للجماهير لمشاهدة المباراة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاحتياطات والإجراءات اللازمة لاستضافة وتشجيع جماهير الكرة المصرية لممثل القارة. 

استعداد 60 مركز شباب بالقليوبية بمختلف قطاعات المحافظة

وصرح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداد 60 مركز شباب بالقليوبية بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال جماهير الكرة المصرية لمشاهدة المباراة مع التأكد على تجهيزات المراكز والالتزام بالاحتياطات الأمنية والوقائية .

أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة لمراكز الشباب

أكد محمود  الصبروط على أهمية المشاركة الايجابية والفعالة لمراكز الشباب في احتواء الأحداث الرياضية الهامة تحقيقا لمبدأ تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية لا يقتصر دورها على ممارسة الألعاب الرياضية فحسب بل تشمل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية وتشارك في قضايا المجتمع بمختلف القطاعات، للقيام بدور فعال ومؤثر في بناء الشخصية المصرية الساعية نحو الجمهورية الجديدة.

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