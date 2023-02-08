أسرة طالبة «صفر الإعدادية» في المنيا: قدمنا تظلم وابنتنا متفوقة

طالب عادل فيهم والد الطالبة «بتول» التي حصلت على مجموع كلي «صفر» في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا، بسرعة فحص تظلم ابنته، حتى تحصل على حقها ولا تُصاب بالإحباط واليأس، خاصة وأنها متفوقة، في الدراسة، وتحصد ترتيب متقدم بين الأوائل في كل عام.

وقال «فهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه توجه لـ«الكنترول» متظلما من نتيجة ابنته، وأبلغه أحد المسؤولين أنه من المحتمل أن يكون هناك خطأ في النتيجة، وطلب منه الاحتفاظ برقم هاتفه للتواصل معه، وإبلاغه بالتطورات أولًا بأول.

والد الطالبة: بتول متفوقة منذ طفولتها

وأوضح أن ابنته متفوقه منذ طفولتها، وحصلت على شهادة تقدير العام الماضي من مدرستها، لحصولها على المركز الثاني.

والدة الطالبة: ابنتي انهارت

من جانبها، قالت والدة الطالبة، إن ابنتها انهارت بعد سماع نتيجتها وحصولها على صفر في جميع المواد بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، مؤكدة أن ابنتها تعبت وسهرت الليالي واجتهدت وحضرت جميع مواد الامتحانات، وكانت تراجع الإجابات مع زميلاتها، مشددة على أنهم تقدموا بتظلم للحفاظ على حقها.

وأوضحت: «بنتي قالتلي متصدقيش ياماما دي مش نتيجتك أكيد في غلط»، مضيفة: «عايزة حقك بنتي، في حاجة غلط حتى مدير المدرسة زعلان عليها وقالي مستحيل يكون ده مستوى بتول في غلط».

أما بتول عادل فهيم، فقالت إنها حافظت طيلة السنوات الماضية على تفوقها الدراسي، بوجودها بين العشر الأوائل في جميع السنوات السابقة، ولديها شهادات تكريم حصلت عليها لتميزها وتفوقها في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية وفي العام الدراسي الماضي حصدت المركز الثاني علي مستوي مدرستها بقرية ماقوسة، وطالبت بسرعة فحص شكواها وتظلمها وإعادة حقها ودرجاتها، لأنها أجتهدت طول الفصل الدراسي الأول.

وأدت بتول عادل فهيم، طالبة بمدرسة الأحرار الإعدادية للبنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، امتحان الفصل الدراسي الأول، في جميع المواد، وأظهرت النتيجة، حصولها على صفر في جميع المواد الدراسية في نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا 2023.

تظلم من النتيجة

وأعلن والد الطالبة، أنه قدم تظلمًا على نتجة ابنته «بتول» يتضمن أنها أدت الامتحان برقم جلوس 51070 بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات بماقوسة، وفوجئت بحصولها على صفر فى جميع المواد الدراسية، رغم تفوقها في الدراسة، مطالبًا بالتدخل الفوري وحل المشكلة.

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنه سيتم فحص تظلم طالبة صفر الإعدادية مع بدء أعمال فحص التظلمات التي سوف تبدأ يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى يوم، 26 من الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه من حق جميع الطلاب تقديم تظلمات على النتائج التي حصلوا عليها عقب إعلان النتجة أمس الثلاثاء، موضحًا أن طالبة صفر الإعدادية، عليها التقدم بتظلم مع فتح باب التظلمات يوم الأحد المقبل الموافق 12 فبراير، وسيتم فحص تظلمها بمنتهى الدقة والنزاهة، وفي حال ثبوت أي حقوق لها سوف تحصل عليها بكل تأكيد وشفافية.

وأوضح مسؤول التعليم، أن هناك عدة إجراءات تتبع في مثل هذه الأحوال، منها مراجعة كراسة الإجابة في جميع المواد، واستدعاء الملاحظين، والتأكد من ملء بيانات الطلاب على نماذج الإجابة.