وزير التعليم العالي يفتتح مركز التطوير المهني بجامعة السويس اليوم

يفتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مركز التطوير المهني التابع لجامعة السويس.

وأعلنت جامعة السويس، أن وزير التعليم العالي يرافقه الدكتورالسيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يفتتح اليوم مركز التطوير المهني بالجامعة، في العاشرة والنصف صباحا.

معلومات عن مركز التطوير المهني

ومركز التطوير المهنى بجامعة السويس، يعود إنشائه إلى 30 أكتوبر عام 2022، ويقدم بالشراكة مع الجامعة الأمريكية، خدمات تدريبية واستشارات مهنية، لطلاب وخريجى جامعة السويس.

وقدم مركز التطوير المهنى لجامعة السويس، العديد من الكورسات المجانية لطلاب وخريجى الجامعة، وأعلن خلال الساعات الماضية عن دعوة مجانية للطالبات في جامعة السويس لحضور النسخة العربية الحصرية من The Women Techsters Open Day.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، أن النسخة العربية تدور أحداثها حول تحديات الابتكار وهاكاثونات الشباب وبرامج الاحتضان وتدريب النساء، وينصب تركيزها على دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وإنشاء خط أنابيب المواهب في مجال التكنولوجيا المالية لرائدات الأعمال، وبناء قوة عاملة مستدامة وتوفير النمو الوظيفي وتعزيز فرص العمل، وذلك اليوم في الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة خبراء صناعة التكنولوجيا المصريون.

برنامج افتراضى

وأوضح البيان أن برنامج Women Techsters Open Days افتراضي شهري يجرى تنظيمه للنساء في جميع أنحاء أفريقيا، للتعرف على كيفية الاستفادة من قوة التكنولوجيا من قبل رائدات التكنولوجيا في مجال التكنولوجيا.