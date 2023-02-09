مصرع عامل داخل حفرة للتنقيب عن الآثار في سوهاج

لقي عامل مصرعه في مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، أثناء التنقيب عن الآثار، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج بورود بلاغ بانهيار حفرة على شخص ووفاته بدائرة مركز المنشاة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور توجهت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، ترافقها سيارة إسعاف من مرفق إسعاف سوهاج.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء حفر «السيد. خ. ا. م»، 40 عاما، سائق، يقيم بالناحية ذاتها بمركز المنشاة، و«عبدالباقـي. ا. ع. ع»، 35 عاما، عامل، يقيم يدائرة مركز المنشاة أيضا، بحثا عن الآثار بمنزل الأول، انهارت الحفرة على الثاني، ما نتج عنه وفاته.

استخراج الجثمان

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج جثة المذكور، وجرى ضبط المتهم الأول وتحريز أدوات الحفر المستخدمة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ووضع الجثمان بمستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.