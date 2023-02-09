«السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. تصل إلى 90 دقيقة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس الموافق 9 فبراير الجاري، على مختلف الخطوط، كنتيجة لما يتم إنجازه من أعمال في المشروعات القومية بهدف تحسين وتطوير المنظومة وتقديم أفضل الخدمات للركاب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم على خطوط السكة الحديد، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي جاءت كالتالي:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

طرق حجز تذاكر القطارات إلكترونياً

وفي سياق متصل، حددت هيئة السكك الحديدية، طرق حجز تذاكر القطارات إلكترونياً، موضحة أنها تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر، ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور، والضغط على تسجيل الدخول، وتحديد محطة القيام والوصول وتاريخ السفر، بعدها تظهر القطارات المتاحة ليوم السفر، موضحة أنه عندما يختار المسافر القطار يمكن اختيار الدرجة.

خطوات إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر

وأشارت السكة الحديد إلى أن خطوات إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر إلكترونياً، تبدأ بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ثم الضغط على أيقونة «حجز التذاكر»، والدخول على تسجل جديد، ويقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به، ويقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به، وأخيراً يضغط على تسجيل بعد إدخال البيانات ويتم تحويله على صفحة حجز التذاكر بعد عملية التسجيل الناجحة.