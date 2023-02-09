إنشاء مخزن نموذجي وساحة للنقل الثقيل بميناء سفاجا بتكلفة 80 مليون جنيه

تعمل هيئة المواني البحرية على تطوير كافة المواني بصفة مستمرة، مؤكدة أنه تم تخصيص 129 مليار جنيه لتطوير النقل البحري و15 مليار جنيه للمواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية، فضلاً عن 4 مليارات جنيه للنقل النهري، فضلاً عن أعمال تطوير الخدمات الإلكترونية بالمواني البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

وفيما يتعلق بمواني البحر الأحمر، بحست تقرير الهيئة، تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا على مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للنقل الثقيل بتكلفة 39 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر وساحة خلفية 40 ألف م2 بتكلفة 74 مليون جنيه.

إنشاء محطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر

كما أعلنت هيئة المواني، إنشاء محطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف م2 وطاقة استيعابية 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة بتكلفة 2.590 مليار جنيه، وجاري إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بتكلفة 298 مليون جنيه.

يتم العمل على استكمال وتطوير ميناء السخنة بإجمالي مساحة الميناء 23 كم2 أرصفة بأطوال 18كيلومترا وبعمق 18 مترا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق للوجستية بمساحة 6.3 كم2، فضلاً عن شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلومترا وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 1

كما يتم العمل على مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 1، وهي محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط البحري ضمن مشروعات الخطة الشاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية، وحاجز الأمواج الشرقي بميناء دمياط البحري، فضلاً عن حاجز الأمواج الغربي.