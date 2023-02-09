«التجارة»: 81% نموا في الصادرات البترولية خلال 2022.. والعائد 13 مليار دولار

نمت صادرات مصر البترولية بنسبة 81.1% العام الماضي، مقارنة بالعام 2021، وفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة، وبحسب التقرير سجلت الصادرات البترولية 13 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار في العام قبل الماضي، في ظل زيادة الطلب على المنتجات المصرية في العديد من الأسواق الأوروبية، ضمن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

إجمالي الصادرات العام الماضي 48.9 مليار دولار

وذكر تقرير اتجاهات الصادرات المصرية في 2022، أنّ إجمالي الصادرات العام الماضي بلغ 48.9 مليار دولار، مقارنة بـ39.5 مليار دولار وبنسبة نمو 23.5% عن العام 2021، موضحا أنّ 81.76% من الصادرات غير بترولية، بينما كانت نسبة الصادرات البترولية 18.24%.

وأضاف التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ الحكومة تستهدف الوصول بصادرات مصر السلعية إلى 100 مليار دولار، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدّة اجتماعات الفترة الماضية مع المجالس التصديرية لزيادة معدلات التصدير، وبحث المعوقات التي تواجه المصدرين في الأسواق التقليدية، وإمكانية فتح أسواق جديدة.

معدل نمو الصادرات غير البترولية بلغ 10.68%

وأوضح التقرير، أنّ معدل نمو الصادرات غير البترولية بلغ 10.68%، ليصل إجمالي قيمتها إلى 35 مليارا و830 مليون دولار، مقارنة بـ32 مليارا و374 مليون دولار 2021، وساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة الطلب على العديد من المنتجات المصرية العام الماضي، وبخلاف السلع والمنتجات المصنعة، كان الغاز الطبيعي المسال على رأس قائمة المنتجات التي صدرتها مصر إلى دول أوروبا، على خلفية قطع الإمدادات الروسية عن القارة العجوز.

تمكنت مصر من الحلول مكان روسيا كمصدر للأسمدة في أوروبا

وبحسب تصريحات سابقة لخالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تمكنت مصر من الحلول مكان روسيا كمصدر للأسمدة في أوروبا خلال الأشهر الماضية، موضحا أنّ هناك العديد من الفرص الهائلة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، وغيرها من الأسواق المتأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.