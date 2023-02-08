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تردد قناة ssc على النايل سات.. تنقل مبارة الأهلي وريال مدريد

كتب:

انتصار الغيطانى
09:56 ص | الأربعاء 08 فبراير 2023
تردد قناة ssc النايل سات

تردد قناة ssc النايل سات

يسعي النادي الأهلي، ممثل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية، إلى تحقيق فوز ثالث وتاريخي في لقاء الليلة أمام ريال مدريد، ونقدم تردد قناة ssc النايل سات، المقرر أن تنقل المباراة.

تردد قناة ssc النايل سات

ويأتي لقاء الأهلي وريال مدريد اليوم، في إطار منافسات كأس العالم للاندية، وتنقل المبارة عبر تردد قناه ssc على النايل سات.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قناة أون تايم سبورت الناقلة لمبارة الأهلي وريال مدريد

ومن المقرر أيضا أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مبارة الأهلي وريال مدريد، وذلك على التردد الأرضي، بعد توصيل التلفزيون بإريال خارجي، وذلك على تردد UHF 32، في شاشات LCD أو LED، في البداية يجب تحويل الشاشة إلى ATV و DTV، لإتمام البحث.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم الأهلي وريال مدريد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة 9 مساء بالعاصمة المغربية الرباط.

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بقلم انتصار الغيطانى