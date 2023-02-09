«التجارة»: 88 مليار دولار إجمالي تكلفة الواردات المصرية في 2022

بلغت قيمة واردات مصر 88.7 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 87.1 مليار دولار في العام 2021، وبنسبة نمو 1.8%، وفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة، بعنوان «اتجاهات الواردات المصرية للعام 2022»، أكد أن 91.2% من الواردات غير بترولية، بينما مثلت النسبة المتبقية 8.7% الواردات البترولية.

وأظهر التقرير أن قيمة الواردات غير البترولية ارتفعت بنسبة ضئيلة بلغت 0.06%، لتصل إلى 80.963 مليار دولار، مقارنة بـ 80.916 مليار دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة 25.4% لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ 6.2 مليار دولار.

ترشيد حجم الواردات

وتستهدف مصر ترشيد حجم الواردات، عبر تحفيز خطة تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة المصرية، وإحلال المنتج المصري محل المستورد، وفقا لبيانات مجلس الوزراء، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة إن الحكومة أقرت استراتيجية للتصنيع المحلي هدفها الأساسي حل المشكلات التي تواجه الصناعة والعمل على توفير المنتجات المستوردة محليا.

دراسة تفصيلية بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة

بحسب تقرير وزارة التجارة والصناعة فإن الواردات المصرية تركزت في 15 دولة ساهمت مجتمعة بـ 68.9% من إجمالي قيمة الواردات المصرية عام 2022، وفي مقدمة تلك الدول الصين، التي بلغ وزنها النسبي 16.2%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 7.5%، ثم السعودية بنسبة 6.4%، وبعدها روسيا الاتحادية بنسبة 4.7%، ثم ألمانيا بنسبة 4.5%.

إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة

وفي مارس الماضي، كشف مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة عن إعداد دراسة تفصيلية بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندًا جمركيًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وأكد المركز أنه جرى دراسته عبر تحليل هيكل الواردات المصرية.