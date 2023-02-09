افتح ورشة تنجيد أنتريهات بـ2 ماكينة خياطة واكسب 169 ألف جنيه سنويا

كشفت دراسة جدوى لمشروع ورشة تنجيد أنتريهات وتفصيل ستائر، عن وصول الأرباح السنوية للمشروع بنهاية العام الأول إلى 114,7 ألف جنيه، مقارنة بصافي ربح 169,3 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مشروع ورشة تنجيد الأنتريهات: ملايين الجنيهات

وأضافت الدراسة الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ إيرادات ورشة تنجيد الأنتريهات وتفصيل الستائر تصل إلى 1,115 مليون جنيه سنوياً بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات العام الخامس تقدر بنحو 1,65 مليون جنيه.

مميزات ورشة تنجيد الأنتريهات وتفصيل الستائر

فيما أوضح الجهاز الحكومي في دراسته، أنَّ ارتفاع الطلب المحلي على المنتج وسرعة الدوران بالسوق المحلية وتزايد أعداد المستهلكين لقطع الأثاث والموبيليا من أنتريهات وركنات وستائر، تضمن إيراد متزايد للنشاط طوال العام، خاصةً أنها من الاحتياجات الضرورية لتأثيث المنازل.

آلات ومعدات لمشروع ورشة التنجيد

كما أكدت بساطة آلات ومعدات ورشة التنجيد، التي لن تحتاج في بداية المشروع أكثر من 2 ماكينة خياطة وكمبريور هواء وعدد يدوية خفيفة، بجانب خامات بسيطة مثل «قماش ستائر» و«أنتريهات خشب» و«إسنفنج» و«إكسسوار» ولوازم تنجيد.

وتابعت: «يساعد الربح الوفير لمشروع ورشة تنجيد الأنتريهات وتفصيل الستائر، على تغطية التكاليف الاستثمارية خلال أقل من عام ونصف من بداية المشروع، فالإيراد يقدر بحوالي 3.3 أضعاف النفقات، كما يسهم في تشغيل 3 عمال بصفة منتظمة.