الفنان أوغور أصلان يفقد عائلته تحت أنقاض زلزال تركيا: الطرق سيئة والنفق انهار

حالة صعبة يعيشها الفنان التركي أوغور أصلان، بعد أن فقد عائلته إثر الزلزال في تركيا وسوريا، وقد خرج أوغور أصلان في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو يبكي مستغيثاً لما حدث لأسرته.

الفنان التركي أوغور أصلان وعائلته

وظهر الفنان التركي أوغور أصلان، خلال الفيديو وهو يعلن أن عائلته محاصرة تحت الأنقاض، قائلا: «أعيش يوم سيئ للغاية بسبب فقدان عائلتي تحت الأنقاض»، مشيراً إلى أن شقيقه وزوجته برفقة أولادهما، وشقيقته محاصرين تحت الأنقاض، ولا أحد يساعدهم».

أوغور أصلان يوضح تفاصيل الزلزال مع عائلته

وأضاف أوغور أصلان، أنه يشعر بحزن شديد تجاه الأمر، وأصبح يشعر أنه فقدهم للأبد، حيث أنه لا يمكنه الذهاب إلى هناك لأن الطرق والحالة المادية كانت سيئة، كما أن النفق انهار والطريق أصبح مغلق تماماً، ولكن لا يوجد أي شخص من فريق الإنقاذ ليبحث الأمر، وفقا له.

الجمهور يدعم أوغور أصلان

وتوالت التعليقات من جمهور الفنان التركي أوغور أصلان، وتمنوا أن يعود كل شيء على ما يرام، خاصة أن الخسائر جاءت كبيرة، وأعداد الوفيات تتزايد نتيجة للزلازل الذي وقع في تركيا وسوريا..