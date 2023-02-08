«الجامعات الخاصة»: اجتماع لمناقشة الاستعدادات للتيرم الثاني الثلاثاء المقبل

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والمشرف على قطاع الجامعات الدولية، أن المجلس الأعلى برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيجتمع الثلاثاء المقبل بجامعة النيل الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي ومنها مناقشة استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2023 ومتابعة انتظام العمل بمختلف الكليات وكذلك متابعة ومناقشة الورش التي جرى عقدها بشأن مناقشة ضوابط وقواعد الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالي.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفصل الدراسي الثاني 2023 يبدأ في موعده دون تغيير أو تأجيل وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات الخاصة

وتابع الغر، أن الجامعات بدأت إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، لافتا إلى أن موعد امتحانات التيرم الثاني كما هو خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين.