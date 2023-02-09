إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بميناء القاهرة الجوي

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته 1182 ألف قرص لعقار «التامول»، المخدر داخل مخبأة داخل إحدى حقائبه، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.

فيما شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف أطراف الخصومات الثأرية وذوي المعلومات الجنائية وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن أسيوط في دائرتي مركز شرطة الفتح، قسم شرطة أسيوط الجديدة.

ضبط 43 قطعة سلاح ناري

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 43 قطعة سلاح ناري عبارة عن «11 بندقية آلية- 15بندقية خرطوش- 17 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 39 متهما، لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة

كما تم ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 12 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 686 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.