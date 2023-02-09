ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المصوغات الذهبية بالمنيا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المصوغات الذهبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا من تاجر مصوغات ذهبية، باكتشافه سرقة 20 كيلوجرام ذهب من داخل خزينتين حديديتين وفاترينة عرض بمحل المصوغات الذهبية الخاص بوالده الكائن بدائرة المركز.

تشكيل فرق بحث لضبط المتهمين

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون محل المصوغات مُغلق منذ فترة اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا ببيع بعض المصوغات الذهبية لمالك محل مصوغات ذهبية «حسن النية» مقيم بدائرة المركز، وأرشدوا عن جزء من المصوغات الذهبية المستولى عليها، مبلغ مالي من متحصلات البيع و3 سيارات والأدوات المستخدمين في ارتكاب الواقعة، باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهامهم بالسرقة، وتم إخاذ الإجراءات القانونية.