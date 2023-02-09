ضبط لصوص الدراجات النارية في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة القليوبية، سرقا الدراجة على سيارة ملك أحدهما ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب قطع الأسلاك، وأرشد أحدهما عن الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه .

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة النارية واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.