ضبط سائق توك توك في القاهرة صدم شخصا في المرج وفر هاربا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مصاب بنزيف في المخ إثر ادعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص تبيّن اصطدام توك توك مجهول بالمجني عليه ولاذ قائدها بالفرار بها، ما نتج عن ذلك إصابة المجني عليه المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته التوك توك المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وعلّل هروبه خوفا من الأهالي لسيره عكس الاتجاه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.