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تحرير 2374 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
10:57 ص | الخميس 09 فبراير 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

حررت وزارة الداخلية، 2374 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، خلال 24 ساعة، بمختلف محافظات الجمهورية، كما جرى ضبط 635 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 71 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وبحسب بيان أصدرَته وزارة الداخلية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن: «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، أو تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة».

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بقلم محمد بركات