عودة رحلات البالون الطائر للتحليق في الأقصر بعد انتهاء الطقس السيئ

حلقت رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بعد توقفها ليومين، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح في المحافظة، حيث شهدت سماء الأقصر، اليوم، تحليق 21 رحلة بالون كان على متنها أكثر من 420 سائحََا من مختلف أنحاء العالم.

استمتاع السياح بالبالون في الأقصر

يأتي السياح إلى الأقصر للتمتع بتلك المغامرة، والاستمتاع بالتحليق فى سماء الأقصر، ورؤية المعابد الفرعونية ونهر النيل من فوق، وشروق الشمس الساحر والتمتع بالدفء صباحاً.

تبدأ رحلة البالون الطائر بعد الفجر قبل شروق الشمس، وتكون بذهاب السائحين إلى البر الغربي في الرابعة ونصف فجراً، عن طريق الانتقال بالمراكب النيلية، ثم ركوب الحافلات السياحية إلى مطار البالون الطائر، وذلك بعد تناول إفطارهم، ثم تبدأ عملية تجهيز ونفخ البالونات بصورة ممتعة، ويقوم العديد من السائحين بالتقاط الصور الفوتوغرافية أثناء تحضير البالون، وتطلق جميع شركات البالون رحلاتها في وقت واحد بصورة يومية، ويراعى الالتزام الشديد بتعليمات الطيران المدني، والحفاظ على أمن وسلامة السائحين، والالتزام بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني، كما يتم الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية، كتعقيم البالون والكشف على السائحين باستخدام كواشف الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامات.

رحلة البالون الطائر

وتبدأ رحلة مثيرة وشيقة بعد الصعود إلى البالون الطائر، ورؤية معابد البر الغربي، منها معبد حتشبسوت ومعبد مدينة هابو و تمثالا ممنون، ومقابر وادي الملوك والملكات، ومعبد الرمسيوم، ثم العبور فوق نهر النيل في منظر بديع وجميل، يعقبه الإستمتاع برؤية معابد البر الشرقي، معبد الأقصر ومعابد الكرنك، وبعد الهبوط يجد السياح الحافلات فى انتظارهم مكان الهبوط لنقلهم إلى الفنادق مرة أخرى.

يذكر أن الأقصر، تحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن المنفذة لرحلات البالون الطائر، حيث يتم التحليق لرحلات البالون الطائر بصورة يومية طوال العام.