«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وتحسن الطقس لمدة 48 ساعة

يستمر التحسن النسبي في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة فقط، وفق ما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية، وتنحسر أماكن سقوط الأمطار اليوم على عدد محدد من المناطق والمدن، على السواحل الغربية والشرقية، وتعود حالة عدم الاستقرار والأجواء الممطرة على معظم محافظات الجمهورية بدءا من السبت المقبل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم ستكون على الضبعة والعلمين والإسكندرية، ومناطق من السواحل الشرقية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الوجه البحري، وتكون بنسبة لا تزيد عن 30%، بين خفيفة ومتوسطة ولن تؤثر على سير الحياة اليومية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية وفق هيئة الأرصاد الجوية.

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 - 09