ضبط مليوني قطعة ألعاب نارية بحوزة شخص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من مخزنه الكائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهم حال وجوده في المخزن المُشار إليه، وبحوزته 45 كرتونه ألعاب نارية بإجمالي 1.9 مليون صاروخ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.