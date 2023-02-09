ضبط مالك شركة سياحة بالشرقية لمزاولته النشاط دون ترخيص

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية، تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط مالك ومدير إحدى الشركات السياحية كائنة بمحافظة الشرقية لقيامه بمزاولة النشاط السياحي دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

بمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحي بدون ترخيص، كما تم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

من ناحية أخرى، باشرت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق له معلومات جنائية مقيم محافظة بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها حال تواجده بدائرة القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.