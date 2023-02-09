نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 بالقاهرة.. ظهرت الآن

أعلنت المدارس الثانوية، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بالمدارس، بالدرجات وليس التقديرات أو الألوان، وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. بالدرجات

وأكدت المدارس الثانوية، على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الطلاب يستطيعون الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالاسم ورقم الجلوس، والحصول علي الدرجات في جميع المواد الدراسية من خلال الكشوف بالمدارس.

من جانبه أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإعلان نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول وعدم حجب أي نتيجة أو ربطها بالمصروفات الدراسية.

تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يتم تلقي طلبات التظلم وبحثها بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي على الامتحان الورقي فقط وفقاً للضوابط التالية:-

- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة، بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره.

- يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته بالدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.