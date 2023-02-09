وفاة شاب في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالمرج

لقي شاب مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات سابقة مع أحد الأشخاص بمنطقة المرج، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المشاجرة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار بوصول شاب مصاب بنزيف داخلي

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى السلام العام بوصول شاب مصاب بنزيف داخلي ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمد.ح»، 30 عامًا، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثة.

التحريات: مشاجرة وقعت بين المجني عليه وأحد الأشخاص

وكشفت التحريات بأن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وأحد الأشخاص قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب بالأيدي على المجني عليه، وأضافت التحريات بأن المجني عليه شعر بحاله أعياء عقب انتهاء المشاجرة وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.